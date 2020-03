Suggestione Lazio: assalto a Depay per giugno

Memphis Depay è la pazza idea della Lazio per il mercato estivo: costa almeno 50 milioni, ma è in scadenza nel 2021 e piace da tempo a Tare.

Si chiama Memphis Depay il sogno della per l'estate. I biancocelesti coltivano l'impresa Scudetto ma guardano anche al mercato, che secondo il 'Corriere dello Sport' sembra condurre a .

E' lì che gioca l'esterno offensivo olandese, attualmente ai box per la rottura del crociato: Depay è un vecchio pallino del ds Tare, il quale pensò a lui già due stagioni fa per sostituire Keita Balde.

Il gioiello del Lione - avversaria della in Champions - costa almeno 50 miioni di euro: una pista in salita, resa però percorribile da un contratto in scadenza nel 2021 ancora non rinnovato.

Ecco perchè la Lazio prova ad inserirsi, preparando un possibile assalto a giugno: una fumata nera tra Depay e l'OL, potrebbe far calare anche il prezzo del cartellino.