La Lazio pensa a De Paul: è un'idea se Milinkovic-Savic dovesse partire

C’è Rodrigo De Paul nel mirino della Lazio. Il gioiello dell’Udinese potrebbe essere l’uomo eventualmente chiamato a sostituire Milinkovic-Savic.

Quello di Rodrigo De Paul potrebbe essere destino legato a doppio filo con quello di Sergej Milinkovic-Savic. L’argentino infatti, potrebbe essere chiamato a raccogliere l’eredità del gioiello della , qualora quest’ultimo dovesse lasciare il club biancoceleste nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società capitolina sta valutando l’ipotesi di andare su un giocatore che conosce già alla perfezione il campionato italiano e che quindi non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento.

De Paul, nel corso delle ultime quattro stagioni giocate con la maglia dell’ , è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista tecnico, tanto che è entrato anche a far parte del girono della Nazionale maggiore argentina. La Lazio vede in lui un elemento già pronto, nel pieno della maturità calcistica e ideale per sostituire Milinkovic-Savic anche dal punto di vista tattico.

Una vera trattativa con l’Udinese non è stata ancora avviata, ma il club friulano potrebbe valutare il suo pezzo pregiato circa 40 milioni di euro, mentre i capitolini potrebbero spingi fino a circa 30, per poi provare a limare le distanze in corso d’opera.

Milinkovic-Savic intanto non è formalmente da considerare un giocatore cedibile, ma qualora alla Lazio dovesse arrivare un’offerta consistente, allora l’addio potrebbe realmente concretizzarsi. Il campione serbo continua ad essere monitorato da club del calibro dei , e , e cedendolo i capitolini potrebbero incassare un cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.