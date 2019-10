La Lazio e Caicedo avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2022

Felipe Caicedo ha rinnovato il contratto che lo lega alla Lazio. L’attaccante ecuadoriano ha firmato fino al 2022.

Nel corso della sessione estiva di calciomercato in più occasioni si è parlato di un suo possibile addio, tanto che il suo nome era stato accostato a quello di alcuni club degli oltre che a quello del Boca Juniors, Felipe Caicedo invece non solo è rimasto alla , ma ha anche rinnovato il contratto che lo lega al club biancoceleste.

A confermare il buon esito delle trattative è stata la Lazio attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter.

“Caicedo ha rinnovato il contratto con il club fino al 2022”.

Approdato alla Lazio nell’estate del 2017, Caicedo si è rivelato un elemento estremamente prezioso per Simone Inzaghi e nella scorsa stagione ha dato anche un buon contributo in termini di reti realizzandone 8 in 28 presenze di campionato.

In questa primissima fase dell’annata 2019/20, ha già totalizzato quattro apparizioni in (condite da un goal) alle quali va aggiunto anche un gettone in .