La Lazio può cambiare volto in attacco: c'è Politano nel mirino

La Lazio ha individuato in Matteo Politano un possibile rinforzo per il suo reparto avanzato. Il giocatore del Napoli sarebbe perfetto per Sarri.

Si attendono solo i crismi dell'ufficialità, ormai però non ci sono più dubbi: sarà Maurizio Sarri il prossimo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste riparte dunque da un tecnico di primissimo livello che sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi e a ripetere i risultati degli ultimi anni che hanno visto la compagine capitolina costantemente nelle zone alte della classifica del campionato di Serie A. La Lazio si appresta a vivere una vera rivoluzione anche dal punto di vista tattico, considerando che con ogni probabilità verrà accantonato il 3-5-2 che lascerà spazio al 4-3-3 tanto caro al nuovo allenatore.

A tal proposito, andranno individuati gli elementi giusti che potranno permettere a Sarri di sviluppare al meglio le proprie idee calcistiche e, secondo quanto riportato da 'Sky', c'è già un profilo che è stato messo nel mirino e che per caratteristiche sarebbe l'acquisto ideale da inserire in un tridente offensivo: Matteo Politano. L'attaccante esterno del Napoli, che è reduce da un'ottima stagione, rappresenterebbe un rinforzo importante per la Lazio e la strada che potrebbe condurre al buon esito della trattativa potrebbe non essere troppo in salita. Il club partenopeo infatti, avrebbe già individuato in Orsolini del Bologna un suo potenziale sostituto.