Lazio-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Lazio-Atalanta

Data: 22-01-2022

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Lazio-Atalanta impreziosisce il menù del 23° turno di Serie A.

I biancocelesti, reduci da una settimana estremamente positiva - rotondo successo a Salerno e passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Udinese - puntano a migliorare il trend casalingo: nelle ultime 5 uscite in campionato davanti al pubblico di fede laziale, infatti, la truppa di Maurizio Sarri ha vinto soltanto 2 volte contro Salernitana e Genoa.

A Roma sbarca l'Atalanta, quarta della classe con 42 punti, e fresca di pareggio interno contro la capolista Inter. La squadra di Gian Piero Gasperini ha il miglior rendimento esterno dell'intera Serie A: su 11 partite disputate lontano da Bergamo, i nerazzurri sono imbattuti avendo collezionato ben 9 vittorie e 2 pareggi.

La gara d'andata si è disputata al Gewiss Stadium lo scorso 30 ottobre: 2-2 il risultato finale. Lazio avanti due volte con Pedro e Immobile, ma sempre rimontata dai guizzi di Zapata e soprattutto da quello decisivo di de Roon al 94'.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta si giocherà sabato 22 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-ATALANTA IN TV

La sfida dello Stadio Olimpico verrà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su una moderna smart tv, oppure su console come Xbox o PlayStation. In alternativa si potrà collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX o ad altri dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Diretta del match in coesclusiva anche su Sky. Lazio-Atalanta si potrà vedere sui seguenti canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

LAZIO-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita in diretta streaming collegandosi al portale ufficiale o scaricando l'app in base al tipo di dispositivo che si utilizza per l'accesso.

I clienti Sky, invece, potranno fare lo stesso ma affidandosi al servizio Sky Go.

Terza opzione: NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistato il pacchetto 'Sport' sarà poi sufficiente selezionare la diretta della gara dalla programmazione.

Il racconto di Lazio-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL attraverso l'ormai consueta diretta testuale. Formazioni, cronaca del match e interviste: collegandosi al sito ufficiale trovere aggiornamenti in tempo reale sulla sfida capitolina.

TEELCRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, Lazio-Atalanta verrà raccontata dalla voce di Ricky Buscaglia, coadiuvato in telecronaca da Emanuele Giaccherini. Per quanto riguarda Sky, invece, le voci saranno quelle di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

La Lazio perde Cataldi per squalifica e Pedro uscito malconcio dalla sfida di Salerno. Non sta benissimo nemmeno Zaccagni che rischia il posto nel tridente insidiato da Raul Moro. A completare l'attacco ci sono Felipe Anderson e Immobile. A centrocampo si rivede Leiva dall'inizio tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa Lazzari e Marusic sulle corsie con Luiz Felipe e Patric al centro. Tra i palli tocca ancora a Strakosha.

Diverse defezioni anche nella Dea che dovrebbe comunque riproporre Pessina e Pasalic a rimorchio di Muriel. In mezzo al campo Koopmeiners e Freuler. Sugli esterni de Roon a destra e Pezzella sulla corsia mancina. In difesa Djimsiti, Demiral e Palomino si schierano davanti a Musso in porta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.