Lazio-Atalanta 1-3: 'Dea' da Champions, biancocelesti nell'oblio

Sconfitta interna per la Lazio che cede il passo all'Atalanta: nerazzurri a un punto dal terzo posto dell'Inter, biancocelesti ridimensionati.

L' continua la propria scalata verso un sogno chiamato : ko nello scontro diretto dell'Olimpico e quarto posto rafforzato con un occhio al terzo occupato dall' , ora lontano appena un punto. Per i biancocelesti una battuta d'arresto che li elimina - seppur non ancora matematicamente - dalla corsa per la massima competizione continentale.

L'avvio sprint dei padroni di casa è incoraggiante: Parolo si rivela il migliore con i suoi proverbiali inserimenti, uno dei quali vale il goal del vantaggio, e sembra trascinare la squadra verso una domenica tranquilla e felice. Sensazione più che mai sbagliata: gli orobici si accendono grazie alle giocate di Gomez e trovano il pari, quasi casualmente, con Zapata. Immobile si fa notare solo per un tiro ben parato da Gollini, Ilicic sbaglia clamorosamente il raddoppio con un diagonale troppo largo.

22 - Duván Zapata ha segnato 22 gol in questo campionato: in una singola stagione di con la maglia dell'Atalanta ha fatto meglio solo Filippo Inzaghi nel 1996/97 (24). Rapace. #LazioAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 5, 2019

Il secondo tempo è di marca nerazzurra: Ilicic impegna Strakosha al super intervento, anticamera del sorpasso firmato Castagne che ringrazia Gomez per l'assist e Wallace per lo svarione che dà il via all'azione. La reazione capitolina stenta ad arrivare e il tris dell'Atalanta è meritato: Wallace mette il punto esclamativo su una giornata nera siglando l'autorete che spegne in maniera quasi definitiva i sogni di gloria biancocelesti. L'antipasto della finale di Coppa è servito.

I GOAL

3' PAROLO 1-0 - Pallone vagante nell'area atalantina raccolto da Caicedo per il rimorchio di Parolo che calcia dove Gollini non può arrivare.

22' ZAPATA 1-1 - Il tiro di Freuler si trasforma in assist per il colombiano che addomestica la sfera e spiazza Strakosha con un destro preciso.

58' CASTAGNE 1-2 - Svarione di Wallace che apre il campo a Gomez, lucido nel servire Castagne che insacca a porta vuota.

76' AUT. WALLACE 1-3 - Calcio d'angolo di Gomez, Djimsiti disturba Wallace che di testa infila Strakosha.

IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 1-3

Marcatori: 3' Parolo (L), 22' Zapata (A), 58' Castagne (A), 76' aut. Wallace (A)

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Wallace 4, Acerbi 5,5, Bastos 5,5 (78' Pedro Neto sv); Romulo 5, Parolo 7, Leiva 6 (78' Badelj sv), Luis Alberto 5,5, Marusic 5; Caicedo 6 (55' Correa 6), Immobile 5. Allenatore: S. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6,5; Djimsiti 7, Palomino 6 (46' Mancini 6,5), Masiello 5,5; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6,5 (85' Pessina sv), Castagne 6,5; Gomez 7; Ilicic 6,5 (65' Pasalic 6,5), Zapata 7. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Bastos (L), Masiello (A), Caicedo (L), Gomez (A), Leiva (L), Mancini (A), Correa (L)

Espulsi: nessuno