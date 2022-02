Lazio in ansia: Immobile KO al 65' della gara contro il Milan

Serata non semplice per la Lazio: sotto di 3 goal contro il Milan a San Siro nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia (la gara è poi finita 4-0), la formazione biancoceleste ha dovuto fronteggiare l'infortunio di un giocatore fondamentale.

Intorno al 65' si è fatto male Ciro Immobile: l'attaccante della formazione di Maurizio Sarri, provando la conclusione dalla distanza, viene anticipato da Kalulu e, nello slancio, colpisce la gamba del difensore rossonero.

L'articolo prosegue qui sotto

Una botta molto dura che ha costretto Immobile, molto dolorante, a chiedere il cambio: al suo posto è entrato Raul Moro.

La Lazio adesso è in ansia, perché l'attaccante ha lasciato il campo zoppicando e con diverse smorfie di dolore: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

"Un colpo forte sul collo del piede": così lo ha definito Sarri, intervistato da 'Canale 5' al termine della gara, aggiungendo "speriamo di recuperarlo subito". Intanto, però, la serata milanese si è conclusa malissimo in tutti i sensi. Sia per la Lazio che per Immobile.