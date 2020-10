Lazio, ecco Andreas Pereira: il brasiliano è a Roma, venerdì le visite

La Lazio chiude un’importante operazione di mercato: è arrivato a Roma Andreas Pereira, venerdì le visite e la firma sul contratto.

Per l’ufficialità del suo approdo in biancoceleste bisognerà probabilmente attendere la giornata di venerdì, intanto però non ci sono più dubbi: Andreas Pereira sarà un nuovo giocatore della .

Il talento brasiliano ha di fatto già iniziato la sua avventura nella capitale, visto che è atterrato nel pomeriggio a Ciampino con un volo privato. A separarlo dalla firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club, ci saranno ora le ultime formalità di rito che comprendono le visite mediche alle quali si sottoporrà venerdì presso la clinica Paideia.

L’operazione con il , club al quale Andreas Pereira si è legato giovanissimo nel 2014, dovrebbe essere stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 27 milioni di euro.

Trequartista dotato di grandi qualità tecniche, può agire anche da seconda punta o da attaccante esterno ed ha nel dribbling e nella velocità due tra le sue armi migliori.

Nato a Duffel, ha vestito le maglie delle rappresentative del fino all’U17, per poi scegliere di giocare con il . Il suo esordio nella Nazionale maggiore verdeoro è datato 2018, quando è entrato nei minuti finali di un’amichevole vinta con El Salvador 5-0.

Nel corso della sua lunga avventura al Manchester United, ha anche vestito in prestito le maglie di Granada e in .

Presentatosi con la sciarpa biancoceleste a Ciampino, sarà il quinto acquisto estivo della Lazio dopo Escalante, Fares, Hoedt e Muriqi.