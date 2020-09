Lazio a un passo da Fares: alla SPAL 10 milioni di euro

La Lazio sta per mettere le mani su Mohamed Fares, esterno della SPAL: accordo dietro l'angolo con gli emiliani dopo l'accelerata delle ultime ore.

Senza David Silva, ma con l'esperienza di Pepe Reina nel motore, la non si ferma e sta per chiudere un'altra operazione: è quasi fatta per l'arrivo dalla di Mohamed Fares, pronto a lasciare Ferrara dopo la retrocessione in Serie B.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, l'accordo tra Lazio e SPAL è dietro l'angolo. E la fumata bianca è destinata ad arrivare nelle prossime ore, al massimo nei prossimi due giorni.

10 milioni di euro chiedeva la SPAL per lasciar partire Fares e 10 milioni avrà. Nelle ultime ore la Lazio ha accettato di compiere uno sforzo economico, venendo incontro alle richieste degli emiliani. Anche se non è ancora chiaro se il pagamento comprenderà solo una parte fissa oppure sarà diviso in 8 milioni più 2 di bonus.

Per Fares, intanto, è già pronto un contratto quinquennale. L'accordo tra Mino Raiola, agente dell'esterno algerino, e la Lazio è già stato raggiunto da tempo. Il prossimo ad unirsi alla rosa di Simone Inzaghi, a meno di sorprese, sarà proprio lui.