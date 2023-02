Lazetic lascia il Milan: si trasferirà in prestito all'Altach di Klose

L'attaccante serbo prelevato un anno fa dal Milan passa in prestito agli austriaci dell'Altach, formazione allenata dall'ex attaccante tedesco.

Il futuro di Marko Lazetic, almeno per il momento, sarà lontano dal Milan. L'attaccante serbo, infatti, è vicinissimo al trasferimento (in prestito) nel campionato austriaco, dove ad attenderlo c'è l'Altach, formazione allenata da un certo Miroslav Klose, ex attaccante di Germania, Bayern e Lazio.

Secondo quanto riferito dal portale serbo 'Mozzarsport', il trasferimento del classe 2004 è ormai cosa fatta. Arrivato in rossonero dalla Stella Rossa, Lazetic ha sin qui collezionato pochissimi minuti in prima squadra agli ordini di Stefano Pioli.

Da gennaio 2022 a gennaio 2023, il giovanissimo attaccante ha infilato appena due apparizioni, per un totale di 12 minuti sul rettangolo verde: otto in Serie A e quattro in Coppa Italia.

Troppo folta la concorrenza nel reparto avanzato per poter ambire da subito a spiragli importanti tra i grandi. Per questo motivo, la strada della cessione a titolo temporaneo è parsa da subito quella più percorribile.

E il fatto che il mercato in Austria sia aperto fino al 6 febbraio non ha fatto altro che spianare la strada verso la buona riuscita dell'affare, ormai in dirittura d'arrivo.

Per Lazetic arriva dunque la tanto attesa occasione. Una vetrina di spessore per mettersi in mostra, magari apprendendo qualche segreto del mestiere dal suo nuovo allenatore. Uno che di goal se ne intende.