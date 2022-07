Lazaro verso il Torino: in prestito dall'Inter

Dopo i tre prestiti tra Germania, Inghilterra e Portogallo, Lazaro può rimanere in Serie A per vestire la maglia dei granata.

Valentino Lazaro giocherà la Serie A 2022/2023, ma non con la maglia dell'Inter. L'esterno austriaco, infatti, è vicino al trasferimento al Torino, club pronto ad acquistarlo in prestito, allontanando così una potenziale conferma in nerazzurro per l'imminente nuova annata.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Lazaro si sta avvicinando a grandi passi a vestire la maglia del Torino, così da essere il rinforzo sulla fascia richiesto da Juric. L'affare dovrebbe compiersi a titolo temporaneo, con eventuale possibilità di riscatto da parte dei granata nel 2023.

Lazaro è arrivato all'Inter nel 2019, per 22 milioni di euro più bonus, ma dopo appena sei presenze nella prima parte di stagione è stato ceduto in prestito al Newcastle. Tornato in nerazzurro, l'ex Salisburgo ha firmato nuovamente in prestito per il Borussia Monchengladbach.

Completata la stagione 2020/2021 in Germania, dove l'Inter l'aveva pescato tre anni fa con la maglia dell'Hertha Berlino, Lazaro non è riuscito a trovare spazio nel primo anno di Inzaghi post Scudetto, venendo ceduto in prestito al Benfica. Ora la quarta cessione, nelle vicinanze: a Torino.

Sotto contratto fino al 2024, classe 1996 che gioca sulla corsia destra, Lazaro può essere utilizzato come esterno, terzino o ala: sotto Juric, principalmente in campo con il 3-4-2-1, sarà l'alternativa a Singo, titolare sulla fascia destra cresciuto visibilmente nell'ultima annata.

Proprio Singo sarebbe finito nel mirino dell'Inter per l'attuale calciomercato o il 2023: per ora, però, la cessione di Lazaro riguarda solo il passaggio in granata senza trasferimenti a Milano da parte del giovane esterno ivoriano classe 2000.