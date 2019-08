Laxalt al Torino, adesso è ufficiale: prestito con diritto di riscatto

Diego Laxalt si trasferisce dal Milan al Torino: operazione in prestito con diritto di riscatto. Il laterale uruguaiano ritrova Walter Mazzarri.

Il piazza un colpo di calciomercato per Walter Mazzarri, proprio dopo l'eliminazione dall' per mano del Wolverhampton. Diego Laxalt è infatti un nuovo giocatore granata.

Si chiude così la parentesi al per il terzino uruguagio, il quale si è unito al Torino in prestito con diritto di riscatto , come specificato dallo stesso club piemontese in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto all'A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Laxalt".

A dare il benvenuto al giocatore è stato il presidente dei granata Urbano Cairo.

“Per implementare e rafforzare ulteriormente il nostro reparto di esterni cercavamo un profilo come Diego Laxalt. Uno specialista del ruolo, intanto, capace di coniugare efficacemente entrambe le fasi di gioco. Un calciatore esperto ma al tempo stesso nel pieno della sua carriera, un rinforzo che già conoscesse le insidie della serie A e dunque fosse in grado di ambientarsi subito nel nostro campionato”.

A completare il comunicato ufficiale con il quale il Torino ha annunciato l'arrivo di Laxalt ci sono poi le prime parole del difensore come nuovo giocatore granata.