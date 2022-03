Lautaro Martinez torna negativo al Covid: si è già allenato con il gruppo

Buone notizie per l'Inter allenata da Simone Inzaghi: Lautaro Martinez, risultato positivo al Covid-19 all'inizio della sosta per le Nazionali, si è negativizzato.

L'attaccante argentino non ha preso parte alle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar con la Seleccion, seguendo il protocollo vigente: gli ultimi controlli effettuati hanno dato esito negativo.

Lautaro Martinez si è già unito al gruppo d'allenamento diretto da Simone Inzaghi, che in queste ore sta lavorando con gli uomini a sua disposizione (eccezion fatta per diversi Nazionali) per preparare la sfida contro la Juventus al rientro in Serie A.

Lavoro personalizzato, invece, per Marcelo Brozovic, frsco di rinnovo, e Stefan De Vrij, assenti rispettivamente dalla sfida contro il Liverpool e da quella contro la Salernitana.

Il Derby d'Italia del prossimo 3 aprile sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto e un'opportunità per l'Inter per invertire la rotta e rimettersi in marcia a poche giornate al termine del campionato. Con un Lautaro Martinez in più.