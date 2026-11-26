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Una vittoria è sempre una vittoria, ma se è vero che certe sconfitte (come certi passaggi a vuoto) vanno semplicemente archiviate per non farsi condizionare dai giudizi, è proprio dai successi che bisogna tirar fuori i migliori spunti per analizzare cosa va, certo, ma anche cosa non va. Inter-Stoccarda ha permesso ai nerazzurri di guadagnare punti pesantissimi, sì, ma ha anche messo in luce, una volta in più, alcune difficoltà di fondo su cui Cristian Chivu deve lavorare. Ancora.

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Fino alla rete del vantaggio di Petar Sucic la pioggia battente sembrava aver rallentato (simbolicamente e non solo) qualsiasi spinta positiva: pareva di trovarsi di fronte all'ennesima gara un po' "stiracchiata" in stile Shakhtar Donetsk, con la sostanziale differenza che l'ultima vigilia dell'Inter, quella post-Atalanta, è stata caratterizzata dai dubbi e dai tanti dibattiti sul perché i nerazzurri non siano usciti dalla New Balance Arena con i tre punti.

In qualche modo il 2-0 maturato a San Siro tranquillizza tutti, ma non si può non affermare che per arrivarci la formazione di Chivu abbia dovuto affrontare qualche difficoltà di troppo. Dalla difesa alla costruzione del gioco, finendo per l'attacco.

ZERO GOAL SUBITI... MA CHE FATICA IN DIFESA

L'Inter ha un problema: non riesce a trasmettere tutta quella sicurezza che servirebbe per portare a casa, in tranquillità, partite già chiuse. È successo a Bergamo, e va bene. Non è successo contro lo Stoccarda, vero, ma la sensazione che qualcosa potesse accadere anche dopo il 2-0 c'è stata.

La prestazione di Manuel Akanji è confortante, così come quella di Djed Spence, meglio in fase difensiva che in fase propositiva: preoccupa, adesso, lo sviluppo che può avere la situazione qualora Alessandro Bastoni dovesse effettivamente fermarsi per il dolore alla coscia accusato al 41' del primo tempo.

Trovare una chiave, in termini di continuità, dietro è la priorità per Cristian Chivu: poi, però, si passa a tutto quello che può migliorare a centrocampo, reparto in cui i giocatori nerazzurri contro lo Stoccarda hanno dato effettivamente tutto (o quasi), ma che soffre di alcune assenze importanti.

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COME FARE A MENO DI CALHANOGLU E ZIELINSKI?

Certo è che se togli il titolare in cabina di regia, Hakan Calhanoglu, e il suo vice, Piotr Zielinski, entrambi fuori per infortunio, viene difficile analizzare lo sviluppo del gioco in mediana della formazione di Chivu: va detto che sia Sucic che Barella e Mkhitaryan hanno dato tutto contro i tedeschi, ma non si può non sottolineare la difficoltà dei tre in fase di transizione (l'armeno fa quel che può, il croato, invece, con i suoi movimenti prova a disegnare un asse verticale per creare qualche difficoltà alla difesa avversaria).

Per questo motivo recuperare almeno Zielinski, fermato da un problema alla pianta del piede, è fondamentale per alleggerire i compiti dei centrocampisti dell'inter. E Jones? Direte voi. Non bene, ancora. Ma non è mica facile inserirsi in un reparto alla costante ricerca della sua identità perduta.

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LAUTARO MARTINEZ È IMPRESCINDIBILE PER L'INTER?

Una risposta chiara, ovviamente, la partita contro lo Stoccarda l'ha data: Lautaro Martinez è un giocatore di cui l'Inter non può proprio fare a meno. Che, poi, è lo stesso spunto offerto dai periodi vissuti dai nerazzurri senza l'argentino, fondamentale non solo per pura realizzazione di reti pesanti, quanto per il gioco della formazione di Chivu.

Non si può fare a meno di Lautaro: è stato così nella passata stagione, quando i sogni dell'Inter si sono schiantati contro il Bodo/Glimt (in quell'occasione è stata palese la sua importanza), è così sempre. Entra e segna, lo fa con una naturalezza disarmante: lo fa legando i reparti, offrendo quei riferimenti che Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito non riescono a dare, per caratteristiche e lettura dei tempi di gioco diversi. Lo fa lanciando un segnale, però: occorre trovare una soluzione alternativa, meno frenetica e più "safe" al gioco in transizione visto fino al goal di Sucic. Questo dice Inter-Stoccarda.