Tante voci su Lautaro Martinez, l'agente: "Ha un contratto e pensa solo all'Inter"

L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué, spiega: “Certe voci fanno piacere, ma lui pensa solo al club nel quale si trova”.

Quella che sta vivendo Lautaro Martinez è la stagione della definitiva consacrazione. Dopo una prima annata di apprendistato, il gioiello argentino non solo ha ampiamente dimostrato di meritarsi una maglia da titolare all’ , ma è anche diventato uno degli attaccanti più desiderati in assoluto in Europa.

L’agente del gioiello argentino, Beto Yaqué, in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo ha svelato come ha scoperto quello che oggi è una delle punte di diamante della compagine meneghina.

“Sono stato io a scoprirlo, colui che è andato a scovarlo e che l’ha portato al Racing. Ciò che mi ha colpito di più di lui è stata la sua tecnica, il controllo che aveva su un campo in terra battuta ed il suo temperamento”.

Allora Lautaro Martinez era reduce da due provini non superati con Boca Juniors e San Lorenzo.

“Io e il mio socio Roly Zarate abbiamo sempre intravisto un grande potenziale in lui e abbiamo sempre pensato che avrebbe avuto un grande futuro”.

Da mesi ormai girano voci che vorrebbero il giovane attaccante argentino nel mirino di club come e .

“Lui va avanti tranquillamente, perché è concentrato solo sul suo club, ma naturalmente è molto soddisfatto perché significa che sta facendo molto bene”.

Perfino Leo Messi si è esposto facendo grandi complimenti a Lautaro Martinez.

“Sicuramente per Lauty è una grande cosa essere elogiato dal migliore al mondo”.

Beto Yaqué ha ribadito come l’attaccante argentino non sia toccato dalle tante voci che circolano.

“Lui pensa solo al club nel quale si trova”.

Il presidente del Racing, in passato ha rivelato che Lautaro Martinez a 18 anni ha rifiutato il .

“Se è stato così e perché è sempre stato convinto del fatto che avrebbe avuto successo al Racing. Non ha mai detto che non gli piace il Real, voleva solo trionfare con la sua squadra”.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile rinnovo con l’Inter, ma anche del fatto che i piani futuri potrebbero essere modificati da un affondo del Barcellona.