Lautaro e l'amore per il Liniers: "Vorrei chiudere qui la mia carriera"

L'attaccante argentino è tornato ad allenarsi col club della sua Bahia Blanca: "Mi piacerebbe chiudere la carriera qui, ma non posso fare promesse".

Dopo una stagione lunga e faticosa ma anche ricca di soddisfazioni e vittorie, Lautaro Martinez ha approfittato delle vacanze post-Copa America per tornare nella sua Bahia Blanca, la città argentina che gli ha dato i natali.

Per il 'Toro' un vero e proprio riaffiorare di ricordi passati all'arrivo al centro di allenamento del Club Atletico Liniers, nelle cui giovanili si mise in mostra da adolescente prima di passare al Racing Club di Avellaneda: l'attaccante dell'Inter ha sfruttato l'ospitalità concessagli per allenarsi assieme ai giocatori della squadra bianconera, al fine di mantenersi in forma in vista del rientro a Milano per la nuova stagione agli ordini di Simone Inzaghi.

Lautaro ha riabbracciato vecchi amici e addetti ai lavori, ma non solo: ha anche tenuto una conferenza stampa in cui ha svelato il desiderio di terminare la carriera dove tutto è iniziato, pur senza concedere promesse che nel mondo del calcio hanno spesso una valenza effimera.

"Mi piacerebbe ritirarmi qui al Liniers. Cercherò di convincere mia moglie per tornare a vivere a Bahia Blanca. Tornare al Liniers o al Racing è un desiderio che spero di realizzare un giorno. Nel calcio però non si possono fare promesse".

Nel frattempo è l'Inter a goderselo in coppia con Romelu Lukaku, altro volto della 'LuLa' che ha fatto impazzire le difese avversarie in Italia e in Europa. L'Italia nel presente, l'Argentina nel futuro?