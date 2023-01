Lautaro decisivo dopo un Mondiale sottotono: tre goal nelle ultime tre partite

L'argentino è sempre più un fattore all'interno della squadra di Inzaghi: sei goal e due assist nelle ultime otto gare da titolare con l'Inter.

Monza, Parma e Verona. Tre indizi che fanno evidentemente una prova. Tre indizi che fanno impennare le quotazioni di Lautaro Martinez, tornato protagonista con la maglia dell'Inter dopo un Mondiale in Qatar vissuto decisamente sottotono.

L'argentino ha infatti lasciato il segno in tutte le ultime tre partite ufficiali con i nerazzurri, eccetto il big match contro il Napoli del 4 gennaio: rete dell'illusorio vantaggio all'U-Power Stadium, a precedere la doppia zampata in quel di San Siro: quella che ha scongiurato lo spettro di una clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia e quella che ha deciso il match contro gli scaligeri.

Il classe 1997 si conferma particolarmente ispirato quando indossa i colori nerazzurri. A confermare il suo trend positivo ci sono i numeri che fotografano il suo ultimo periodo: l'ex Racing, infatti, è stato coinvolto in otto reti nelle sue ultime otto gare da titolare in Serie A.

Nell'ordine, goal alla Salernitana, doppietta e assist contro la Fiorentina, rete al Bologna, un assist contro l'Atalanta e, infine, i due guizzi contro Monza e Verona.

Un evidente fattore nell'economia della squadra allenata da Simone Inzaghi: con 11 goal tra tutte le competizioni, l'attaccante albiceleste è il miglior marcatore nerazzurro in stagione e soltanto un goal lo separa dal raggiungimento della doppia cifra in Serie A per il quarto campionato consecutivo.

E pensare che questi numeri Lautaro non è riuscito a replicarli con la maglia dell'Argentina in Qatar: titolare soltanto nel match inaugurale contro l'Arabia Saudita, ha visto ridursi sensibilmente il proprio minutaggio a vantaggio dell'esplosione di Julian Alvarez, capace di scavalcarlo nelle gerarchie d'attacco di Scaloni.

Nonostante la Coppa sollevata al cielo di Lusail e il rigore decisivo trasformato contro l'Olanda ai quarti di finale, il 'Toro' non è riuscito a prendersi le copertine della vincente spedizione argentina chiudendo senza goal in terra qatariota.

Scenario diametralmente opposto a quanto emerso in quel di Milano dove l'Inter, di Lautaro Martinez, sembra non poterne fare proprio a meno.