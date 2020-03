Lautaro priorità del Barcellona: Vidal e soldi per convincere l'Inter

Il Barcellona continua a seguire Lautaro Martinez ed è pronto a proporre varie possibili contropartite all’Inter, compreso Arturo Vidal.

Quello che stiamo vivendo è un momento estremamente difficile che, per forza di cose, avrà serie ripercussioni anche sul mondo del calcio. Le possibilità che i club siano nel breve futuro chiamati a fronteggiare gravi perdite sono elevatissime e per questo motivo in molti stanno già correndo ai ripari.

Il ha già chiesto ai suoi campioni di abbassarsi i loro stipendi, questo anche perché non si sa con precisione quando e come ripartiranno quelle competizioni che garantiscono le fondamentali entrate dei diritti televisivi.

Anche la prossima sessione di calciomercato risentirà della situazione che si è venuta a creare. Molti tra i club più importanti cercheranno di cedere a buon prezzo alcuni pezzi pregiati al fine di riuscire a far cassa e comunque la sensazione è quella che si punterà moltissimo sugli scambi o sulla possibilità di inserire contropartite.

Lo stesso Barcellona ha individuato da tempo in Lautaro Martinez un possibile grande rinforzo per il suo reparto avanzato ma spera di poter abbassare il prezzo del suo cartellino proponendo all’ dei giocatori che possano fare al caso dei meneghini.

Tra i profili che potrebbero interessare ai nerazzurri c’è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato già seguito con insistenza nel corso della sessione invernale di calciomercato e verrà proposto dai blaugrana come contropartita. Nel caso in cui l’interesse per l’ex fosse venuto meno, il Barça sarebbe comunque pronto a proporre altri giocatori importanti come Rakitic, Umtiti, Coutinho, Aleña, Semedo o Junior, tutti elementi di grande valore che comunque il Barcellona è più che disposto a cedere. La trattativa potrebbe dunque svilupparsi in questi termini, ma resta da capire se l’Inter è interessata o meno ad inserire giocatori nell’operazione.

Intanto, secondo quanto riportato da Sport, Lautaro Martinez ed il suo entourage avrebbero posto una condizione per l’eventuale buon esito della trattativa: quella che il Barcellona riesca a trovare con l’Inter un accordo in via amichevole.

Il talento argentino è molto grato al club meneghino e non ha intenzione di forzare pubblicamente la mano. I blaugrana dovranno quindi presentare un’offerta estremamente convincente perché tutto si concretizzi.