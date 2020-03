Lautaro-Barcellona, 5 giocatori blaugrana messi sul tavolo dell'Inter

Il Barcellona farà di tutto pur di acquistare Lautaro: per l'Inter ben 5 giocatori da cui sceglierne 2 per una valutazione totale di 150 milioni.

Ad animare parzialmente queste tristi giornate senza calcio è il calciomercato e gli intrighi che ne derivano: come quello relativo a Lautaro Martinez e il , sempre più convinto che il 'Toro' sia l'attaccante giusto da affiancare al connazionale Lionel Messi.

L' trema ma, allo stesso tempo, inizia anche a ragionare sulle possibili contropartite tecniche che potrebbero rientrare nell'affare: secondo 'Il Corriere dello Sport', i blaugrana hanno stilato una lista di 5 giocatori da cui i nerazzurri dovrebbero sceglierne un paio, da accompagnare ad una sostanziosa parte cash quantificabile in almeno 70 milioni.

Questi i 'candidati' ad entrare nell'operazione: Semedo, Todibo (in questo caso servirà che lo 04 non eserciti il diritto di riscatto), Vidal, Arthur e Alena. Con il pacchetto completo (70 milioni cash più due contropartite) la valutazione totale schizzerebbe a quota 150 milioni, più dei 111 previsti dalla clausola rescissoria valida solo dall'1 al 15 luglio.

Molto complicato pensare all'inserimento di uno tra Coutinho (che il non dovrebbe riscattare) e Dembélé: entrambi hanno una valutazione altissima che renderebbe l'operazione praticamente uno scambio alla pari, soluzione che non soddisferebbe l'Inter.

Dal canto suo, Lautaro sarebbe molto tentato di intraprendere l'esperienza in Catalogna, spinto dal desiderio di giocare costantemente insieme all'idolo Messi: lo stop forzato della stagione gli permetterà di riflettere attentamente per prendere una decisione che potrebbe segnare profondamente la sua carriera. In caso di permanenza a Milano, invece, diverrebbe prioritario il rinnovo del contratto che finora è rimasto in standby.