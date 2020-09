L'Atalanta ha un nuovo attaccante: ecco Sam Lammers dal PSV

Sam Lammers è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Arriva dal PSV a titolo definitivo. Di fatto sarà il vice-Zapata, almeno sulla carta.

Gasperini ha una nuova prima punta nella sua rosa: Sam Lammers. Il calciatore olandese, dopo una trattativa chiusa da tempo, è stato annunciato ufficialmente dall', con un comunicato apparso sul proprio sito.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal Eindhoven. Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Proviene da una scuola calcistica importante, quella del PSV".

Classe 1997, da sempre in forza al PSV, al netto di una stagione in prestito all’Heerenveen in cui si mette in luce a suon di gol, 16 in campionato, 19 contando anche la coppa.

Arriva sulla carta per alternarsi con Duvan Zapata nel ruolo di prima punta. Figura che l'anno scorso è mancata nello scacchiere di Gasperini.