L'Atalanta annuncia Piccini: prestito con diritto di riscatto dal Valencia

Cristiano Piccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta e di fatto va a sostituire l'ormai ex Castagne. Arriva in prestito con diritto di riscatto.

Nuovo giocatore per l', che in questi giorni è scatenata in sede di calciomercato. Cristiano Piccini diventa un nuovo acquisto della Dea, con il comunicato ufficiale apparso sul sito bergamasco.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal a titolo temporaneo con diritto di riscatto".

Dopo la partenza di Castagne, in direzione , Piccini diventa di fatto il suo sostituto. Sulla fascia destra sarà lui a contendersi il posto con Hateboer, che comunque parte con i gradi di titolare.

Per Piccini tre anni in al Betis, che contribuisce a riportare in al primo colpo, quindi un anno in allo Lisbona e nel 2018 il ritorno in Spagna, questa volta con la maglia del Valencia. Stagioni importanti, in cui matura un’esperienza importante anche nelle varie competizioni europee tra ed .

Adesso una nuova sfida alla corte di Gasperini, che potrà sfruttare tutte le sue caratteristiche di laterale destro.