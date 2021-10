Lassana e Mamadou destino comune: i Coulibaly sostituiti per infortunio in Salernitana-Genoa

I due Coulibaly della Salernitana sono stati sostituiti per infortunio nei primi 45 minuti della sfida contro il Genoa.

Hanno lo stesso cognome, Coulibaly, giocano entrambi a centrocampo: tutti e due da titolare, praticamente sempre. Fanno tutto insieme: si scambiano il pallone, giocano e fanno giocare i compagni, seguendo le direttive di Castori in panchina.

Nel corso della partita della Salernitana contro il Genoa, valida per la settima giornata di Serie A, hanno fatto anche di più, in maniera sfortunata: al 37' Lassana si ferma e fa cenni alla panchina. Si stende e si tocca la coscia, chiedendo il cambio: Castori lo sostituisce con Di Tacchio.

Alla fine del primo tempo, Mamadou si fa male, ma dolorante decide di rimanere in campo: al rientro dall'intervallo il quarto uomo, con la lavagnetta luminosa, segnala il secondo cambio per la Salernitana: esce il centrocampista, entra Obi.

Entrambi, insomma, infortunati e sostituiti in 45': il primo per un affaticamento al flessore, il secondo per un forte pestone ricevuto. Un dato curioso, consegnato dalla gara tra Salernitana e Genoa.