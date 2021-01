Lasagna va al Verona: domani le visite mediche

L'attaccante lascerà l'Udinese e si unirà ai gialloblù: in Friuli dovrebbero sbarcare Fernando Llorente e Cutrone.

Kevin Lasagna lascia l' dopo quattro anni, 126 presenze e 34 goal. L'attaccante classe 1992 è pronto a diventare un giocatore dell'Hellas .

L'affare, già chiacchierato negli scorsi giorni, è stato definito. Secondo 'Sky Sport' già domani l'attaccante svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.

L'accordo sarebbe per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 6.5 milioni di euro, più 2.5 di ulteriori bonus per arrivare fino a 9 complessivi.

In stagione soltanto due goal in campionato per l'ex , che negli ultimi anni ha vestito anche la maglia della nazionale italiana per 7 volte.

In Friuli come sostituto di Lasagna dovrebbe arrivare Fernando Llorente, il nome più accostato alla squadra di Luca Gotti nelle ultime settimane, ma non solo: c'è anche l'ipotesi Cutrone.