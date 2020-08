Nuova avventura per Lanzafame: giocherà col Demirspor in seconda serie turca

L'ex talento della Juventus, dopo aver trascorso gli ultimi anni in Ungheria, ha scelto la Turchia per proseguire la sua carriera.

Alla era considerato uno dei talenti del futuro. Invece Davide Lanzafame in bianconero non è mai riuscito a esplodere. Si è però costruito una carriera importante all'estero. E la prossima avventura sarà in .

Il classe 1987 è un nuovo giocatore dell'Adama Demirspor, club che la prossima stagione giocherà nella seconda divisione del calcio in Turchia. Ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved FC takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur.📸#AdanaDemirspor pic.twitter.com/Vf8vGoMrz3 — Adana Demirspor #EvdeKal (@AdsKulubu) August 25, 2020

Lanzafame negli ultimi anni ha giocato in Ungheria, con Ferencvaros e Honved, dove è arrivato nel 2016 e dove ha vinto due campionati e una coppa nazionale, oltre ad essere capocannoniere per due volte.