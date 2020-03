Lanzafame sul Coronavirus: "In Ungheria arriverà l'esercito"

Tra tutti i campionati europei sospesi a causa del Coronavirus c'è anche quello ungherese: qui gioca Davide Lanzafame, attaccante di scuola in forza all'Honved e capocannoniere del torneo con 11 goal messi a segno.

Intervistato da 'Tuttojuve', il classe 1987 ha parlato della situazione vigente nel Paese che lo ospita, facendo riferimento all'imminente arrivo dell'esercito per ristabilire l'ordine.

"Hanno chiuso scuole e cinema, ci dicono di andare in giro il meno possibile. La città è ancora aperta, ma credo sia imminente la decisione di chiudere tutto. Non sarà come da noi: qui arriverà l'esercito e punirà chi infrangerà le regole. Se non sarà oggi, sarà lunedì".