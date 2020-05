L'annuncio di Luis Alberto: "Credo che rinnoverò fino al 2025"

Il giocatore della Lazio rassicura i tifosi biancocelesti sul prolungamento di contratto: "Ruberò il posto a Inzaghi...".

E' uno dei simboli della , capace di trascinare i biancocelesti nelle ultime stagioni e sopratutto in questa, in cui, prima dello stop per pandemia di coronavirus, la squadra di Inzaghi si trovava in piena lotta per lo Scudetto. Tutti i tifosi dell'Aquila aspettano il rinnovo di Luis Alberto, che potrebbe arrivare presto.

Anzi, sarebbe dovuto arrivare nelle scorse settimane, ma proprio la difficile situazione legata al codiv-19 ha arenato le trattative per il prolungamento di contratto. Da parte sua però Luis Alberto ci tiene a mandare un messaggio ai tifosi della Lazio. Un messaggio di fiducia.

Durante la diretta Instagram con il giornalista spagnolo Javier Bautista, a Luis Alberto è stato domandato riguardo al rinnovo:

"Sì, stiamo parlando e credo che rinnoverò fino al 2025. Questo è il mio anno migliore in carriera, amo questa squadra ed il gruppo che si è formato è formidabile". "Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivato. Fino al 2025 rimarrò qui. Gli tolgo il posto a Inzaghi... È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi".

Luis Alberto, classe '92, ha un contratto in scadenza con la Lazio nel 2022, ma la volontà da entrambe le parti è quella di continuare insieme almeno fino a quando l'ex non ne avrà 33. A quel punto potrà essere diventato ancor più simbolo di questi anni, grazie a goal e sopratutto, assist.

Basti pensare che prima della sospensione del campionato, Luis Alberto aveva fornito la fantastica cifra di 13 assist per Immobile e compagni, allegando alle palle-goal anche quattro reti nelle prime venticinque giornate di campionato con la maglia della Lazio.

Solo l'evoluzione del coronavirus potrà dire se il torneo potrà concludersi, ma intanto la strada è tracciata: Luis Alberto e la Lazio, nonostante l'interessamento di grandi club europei, continueranno insieme per provare a vincere più trofei possibili.