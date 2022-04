Lancio di coriandoli all'Arechi: multa di 4mila euro per la Salernitana

Il particolare episodio accaduto prima del calcio d'inizio di Salernitana-Fiorentina, con il lancio di coriandoli bianchi che hanno fatto posticipare l'inizio del match di circa quattro minuti per consentire l'intervento degli inservienti con gli aspirapolvere, è stato notato dal Giudice Sportivo.

Gerardo Mastrandrea ha infatti inflitto alla società campana una multa di 4mila euro, con la seguente motivazione.

" Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco numerosi coriandoli di carta, che costringevano il Direttore di gara a ritardare l'inizio della gara di circa quattro minuti per permetterne la rimozione".

Ammende di 5mila e 2mila euro anche per Roma e Torino, rispettivamente per il lancio di un bicchiere semipieno dagli spalti e per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di tre minuti.

Sono sei, invece, i calciatori squalificati, tutti per un turno: Kyriakopoulos (espulso al termine di Sassuolo-Juventus), Bandinelli, Erlic, Perez, Sergio Oliveira e Rincon. Di questi, il solo Perez sconterà la squalifica non nel prossimo turno di campionato ma nel recupero tra Fiorentina e Udinese, in programma mercoledì alle ore 18.