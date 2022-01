Lampard torna in panchina: sarà il nuovo tecnico dell'Everton

Nuova esperienza in panchina per Frank Lampard, fermo da un anno dopo l'esonero alla guida del Chelsea. Secondo quanto è stato raccolto da 'GOAL', l'ex centrocampista del Chelsea sarà il nuovo manager dell'Everton.

La dirigenza dei Toffees, dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato e con la squadra a 4 punti dalla zona retrocessione, ha deciso di esonerare Rafa Benitez su cui tanto aveva puntato per il rilancio del club.

Al suo posto è stato scelto proprio Lampard che ha vinto la concorrenza di Duncan Ferguson (bandiera dell'Everton da giocatore) e di Vitor Pereira.

Addirittura è stato contattato anche Wayne Rooney, affascinato dalla possibilità di allenare la sua squadra del cuore ma voglioso di concentrarsi sul suo attuale lavoro alla guida del Derby County.

Per Lampard si tratta della terza esperienza in panchina, dopo aver trascinato il Derby County ad un passo dalla promozione in Premier League e condotto il 'suo' Chelsea tra il giugno 2019 e il gennaio 2021.

L'annuncio dovrebbe arrivare a breve: sta ora a Lampard non fallire l'occasione, cercando di far uscire dalle zone basse della classifica un club di tradizione come l'Everton.