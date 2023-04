L'esordio-bis di Lampard da allenatore dei Blues si chiude con una sconfitta: undicesimo ko in Premier per un Chelsea sempre più irriconoscibile.

Non si placa la crisi di risultati del Chelsea, nemmeno dopo il ritorno in panchina di Frank Lampard, chiamato a rimpiazzare l'esonerato Graham Potter sino al termine della stagione.

L'ex centrocampista inglese - che già aveva guidato i Blues dal 2019 al gennaio 2021 - ha dato il la alla sua seconda avventura da tecnico del londinesi incappando in un'altra pesante sconfitta.

Il Chelsea, infatti, è stato sconfitto per 1-0 dal Wolverhampton, capace di strappare i tre punti grazie al sigillo di Matheus Luiz, match winner nel pomeriggio del 'Molineux'.

Per i Blues continua ad essere notte fonda: contro gli Wolves è arrivata la sconfitta numero 11 in campionato, la seconda nelle ultime tre uscite ufficiali.

In campionato la squadra di Lampard occupa un desolante undicesimo posto, al principio della cosiddetta 'side B'. Il Chelsea, infatti, è più 'vicino' alla zona retrocessione che al quarto posto: la zona Champions dista ormai 17 punti, mentre il gap dal terzultimo posto - ora occupato da Everton e Nottingham Forrest - è di 12 lunghezze.

Nient'altro che la fotografia fedele di una stagione tremendamente negativa per il club che ha letteralmente dominato, a suon di milioni, le ultime due sessioni di calciomercato. Tanti innesti che, numeri alla mano, non hanno aggiunto ad una squadra che sta faticando in maniera del tutto inaspettata.