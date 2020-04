Lampard spinge per Mertens al Chelsea: contatti già a gennaio

Il Chelsea offre solitamente contratti annuali per gli over 30: l'ostacolo principale per Mertens ai 'Blues'.

Il resta interessato a Dries Mertens. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non è ancora stato rinnovato e col passare del tempo aumentano le possibilità di un addio al .

Secondo quanto appreso da Goal, i primi contatti tra i 'Blues' e il belga risalgono allo scorso mese di gennaio: i londinesi hanno provato a convincere Mertens con un accordo di breve durata che avrebbe permesso a Frank Lampard di contare su una punta d'esperienza in più per la seconda parte di stagione.

Opzione non digerita dallo stesso attaccante che ha preferito restare in per dare la caccia al record assoluto di goal segnati con la maglia del Napoli: attualmente si trova al primo posto condiviso con Marek Hamsik e con un'altra rete riscriverebbe la storia del club.

Il 1° marzo è poi andato in scena il famoso incontro tra il giocatore e Aurelio De Laurentiis che sembrava il preludio alla firma imminente, rinviata a data da destinarsi e motivo di apprensione per i tifosi, che sarebbero dispiaciuti all'idea di vedere uno dei loro idoli sbarcare altrove.

Uno degli ostacoli maggiori nella trattativa tra Mertens e il Chelsea è rappresentato dalla policy adottata dai 'Blues' che, solitamente, offrono un contratto annuale agli over 30, dando priorità agli investimenti per l'acquisto di atleti più giovani.

Nelle intenzioni del Chelsea, c'era un piano ben preciso: Mertens a gennaio avrebbe fatto da 'toppa' per il reparto avanzato, in vista successivamente di una spesa più ingente per un nome più altisonante (Jadon Sancho, Timo Werner o Moussa Dembélé).

A conferma dei sondaggi del Chelsea per Mertens anche le parole dell'agente FIFA Vincenzo Morabito, pronunciate ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'.