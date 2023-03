Lammers e il goal che non arriva alla Sampdoria: ancora a secco l'acquisto dei blucerchiati

La Sampdoria lo ha preso a gennaio per sostituire Caputo, ma le statistiche lo inchiodano: Lammers ancora a caccia del primo goal in blucerchiato.

Era una delle grandi speranze del calcio olandese, tanto che l'Atalanta si era fiondata su di lui nel settembre 2020 convinta di aver scovato un nuovo gioiello: invece di Sam Lammers si è parlato pochissimo, e il motivo è presto detto.

Di mestiere fa l'attaccante ma, quello che dovrebbe essere il suo 'pane', si è trasformato in un'ossessione: in stagione è andato a segno soltanto una volta con la maglia dell'Empoli, prima del passaggio alla Sampdoria che lo ha prelevato (sempre in prestito dall'Atalanta) per sostituire il partente Caputo, approdato proprio tra i biancazzurri toscani.

Una sola rete in 1588' disputati, bottino che si sposa alla perfezione con la scarsa propensione offensiva della squadra di Stankovic: il tecnico serbo ha sempre dato fiducia all'olandese, schierato tra i titolari in tutte le partite fin dal suo arrivo in coppia con Gabbiadini.

Tanto impegno, tanta corsa, ma niente marcature in una formazione che, nel 2023, è andata a segno soltanto in cinque occasioni, raccogliendo la miseria di altrettanti punti che fanno piangere la classifica e aumentano le possibilità di una retrocessione al termine della stagione.

Per Lammers, che nella stagione scorsa ha vinto (seppur non da protagonista) l'Europa League con l'Eintracht Francoforte, un compito non semplice da assolvere: provare a risollevare la Sampdoria dalle sabbie mobili degli ultimi tre posti, magari ritrovando la confidenza perduta con quel goal bramato dal 5 settembre 2022 quando, all'Arechi di Salerno, regalò un punto prezioso all'Empoli.