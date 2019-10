Lama critico con Keylor Navas: "Non è tra i migliori portieri"

Il Campione del Mondo '98 e leggenda del PSG non usa giri di parole: "Buon portiere, ma non tra i migliori. Almeno ora si sa chi è titolare".

Ha vinto tutto con il , più volte. Ciò nonostante la società ha voluto portare in Blanco un portiere mediaticamente più importante come Courtois. Una storia molto simile a quella di Victor Valdes quella di Keylor Navas, con la differenza che il portiere spagnolo, anche se giudicato non all'altezza dei suoi compagni, rimase in blaugrana.

Keylor Navas ha invece dovuto fare le valigie in direzione dopo una stagione di ballottaggio con Courtois. A Parigi sta facendo bene, ma secondo una leggenda del club come Bernard Lama si poteva avere decisamente di meglio per il ruolo.

A margine della sua presenza a Issy-les-Moulineaux per la Diomède Cup 2019, Lama ha spiegato la sua idea:

"Per me Keylor Navas non è un grande portiere. Ho sempre detto che è un buon portiere, ma non tra i migliori".

L'unica fortuna del PSG, secondo Lama, è aver trovato comunque un titolare fisso:

"Per il PSG è ottimo che la situazione tra i pali si sia risolta, negli ultimi anni non si capiva chi fosse il titolare".

Campione del Mondo '98 con la , Lama è stato critico con Navas già in passato: nel 2015, quando il portiere del sembrava in procinto di approdare al PSG, evidenziò come si trattasse di un numero uno con buone qualità ma senza carisma.

Quattro anni dopo Keylor Navas è approdato al PSG: per smentire tutti i critici.