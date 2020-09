L'allarme di Gasperini: "Piccini mi preoccupa, da un mese fa allenamento differenziato"

Dopo la vittoria all'esordio contro il , l' adesso dovrà recuperare la prima giornata contro la . Si giocherà domani, mercoledì, per una sfida che promette fascino e spettacolo.

Gasperini ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Ma, a parte le classiche frasi sull'avversario e sulla partita, ha fornito dei dettagli interessanti sulla condizione fisica di uno dei nuovi acquisti, Cristiano Piccini.

"Mi preoccupa la situazione di Piccini, si allena in modo differenziato da 3-4 settimane. Dobbiamo capire se è un giocatore che può tornare presto utile, altrimenti ci mette in difficoltà".

Per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, Gasperini fa l'elenco di tutti i nomi e della loro condizione.

"Al momento ci sono Mojica e Lammers che sono appena arrivati, mi sento di dire che possono fare qualche spezzone. Non sono preparati per giocare dall'inizio. Chi è pronto per giocare dall'inizio è Romero, vedremo se lo farà. Miranchuk recupererà dopo la sosta, Pessina e Gollini avranno bisogno di più tempo".