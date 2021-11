L'Al Sadd nega ancora Xavi al Barcellona: "Non possiamo lasciarlo andare"

Nulla da fare. Il Barcellona e Xavi, almeno per il momento, sembrano destinati a non tornare insieme. Nonostante il viaggio della delegazione catalana, che in queste ore si è recata in Qatar per far firmare l'ex centrocampista, facesse presagire a un accordo ormai imminente, l'Al Sadd ha comunicato ufficialmente, per la seconda volta in pochi giorni, che non lascerà partire il proprio allenatore.

Lo ha fatto su Twitter, proprio come venerdì. E proprio come venerdì ha spento gli entusiasmi del Barcellona, convinto ormai di avere Xavi in pugno.

"Diamo il benvenuto alla delegazione amministrativa del Barcellona, che apprezziamo e rispettiamo - le parole di Turki Al-Ali, CEO del club - La posizione del club è chiara sin dall'inizio: vogliamo che il nostro allenatore Xavi rimanga con noi e non possiamo lasciarlo andare in un momento così delicato della stagione".

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021

Insomma, nulla di fatto. Di nuovo. Anche se la netta sensazione è che, prima o poi, Xavi diventerà effettivamente il nuovo allenatore del Barcellona, l'Al Sadd non ha per il momento alcuna intenzione di mollare.

A meno di un rapido cambio di rotta, improbabile considerata la fermezza con la quale l'Al Sadd sta respingendo tutti i tentativi del Barcellona, i catalani dovranno insomma andare avanti con quel che hanno. Ovvero con Sergi, l'allenatore della formazione B, sostituto a interim dell'esonerato Ronald Koeman. Xavi, invece, è costretto ad aspettare pazientemente.