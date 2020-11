L'agente di Fabian Ruiz a Goal: "Rinnovo col Napoli in standby"

Alvaro Torres, CEO dell'agenzia che cura gli interessi di Fabian Ruiz e Luis Alberto, esalta il mancino: "Vuole essere tra i migliori dell'Europeo".

Il mondo di Fabian Ruiz, ormai, è costantemente diviso in due: e . Con Gattuso è una prima scelta, ma pure con Luis Enrique le cose non stanno andando male. Anche l'azzurro, subentrato al 12' al posto dell'infortunato Canales, ha partecipato alla clamorosa goleada inferta in Nations League dalla Roja alla Germania.

Goal ha parlato proprio di Fabian con Alvaro Torres, CEO di You First Sport, agenzia che cura gli interessi di diversi calciatori, tra cui compare anche il trequartista della Luis Alberto. Profili simili: serietà, dedizione al pallone senza lasciarsi troppo persuadere dal contorno. Giocatori ideali da gestire.

"È vero, è lo standard del giocatore tipo con cui lavoriamo. Con questo profilo è molto facile lavorare. Fabian è una persona con la testa sulle spalle, con una famiglia spettacolare, si lascia gestire, ascolta quello che gli si dice e c'è empatia reciproca. E oltre a questo c'è quello che fa in campo, che è top. Noi tentiamo massimizzare i benefici fuori dal campo in relazione a ciò che fa dentro. Fabian è il cliente che tutti vorrebbero avere. È molto generoso con noi, c'è una familiarità assoluta e tutte le decisioni diventano molto più semplici".

Quando si parla di Fabian Ruiz, non si può non menzionare il mercato. Tra il e il , le voci non mancano mai. E in mezzo c'è un possibile rinnovo di contratto sempre in piedi. Qual è il suo futuro?