Lafont nei radar del Real Madrid: fu bocciato dalla Fiorentina

Alban Lafont, portiere francese ancora di proprietà della Fiorentina che dopo un anno flop lo ha prestato al Nantes, è sul taccuino del Real Madrid.

E' il clamoroso scenario con protagonista Alban Lafont, bocciato dalla Fiorentina ma finito nei radar dei Blancos.

A riportarlo sono i media spagnoli, più precisamente 'Defensa Central', spiegando come Zidane stia pensando ad un dodicesimo da affiancare a Courtois nella prossima stagione.

Questo perchè Areola, giunto in prestito dal , in estate dovrebbe tornare Oltralpe e il Real resterebbe scoperto nella casella di secondo portiere.

Ecco spiegato l'interesse per Lafont, classe '99, che la Fiorentina prelevò dal nel 2018: una stagione deludente in viola, però, bastò ai gigliati per metterlo in lista di sbarco appena 12 mesi più tardi.

Lafont, oggi, difende i pali del dove è arrivato in prestito biennale con diritto di riscatto. Ma l'ombra del Real, può cambiare tutto.