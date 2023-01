La travagliata stagione di Buffon al Parma: solo tre presenze prima del lungo stop

Infortunatosi ad inizio ottobre, l'ex portiere della Juve ha giocato soltanto tre gare, ma a quasi 45 anni è pronto a riprendersi la porta dei ducali.

Il 2023 ha sancito la ripresa delle operazioni in casa Parma, attuale sesta forza del campionato di Serie B. L'arrivo dell'anno nuovo è stata anche l'occasione per rivedere all'opera Gianluigi Buffon.

Il portiere gialloblù - che compirà 45 anni il prossimo 28 gennaio - di appendere i guantoni al chiodo proprio non ne vuole sapere.

Tornato a vestire la maglia dei ducali nell'estate del 2021, l'ex portiere della Juventus è alle prese con una stagione decisamente più complicata rispetto alla precedente. Non tanto per i risultati di una squadra comunque in crescita sotto la guida di Fabio Pecchia, quanto per la sua situazione personale.

Nel campionato 2022/23, Buffon è sceso in campo solamente in tre occasioni, indossando regolarmente la fascia di capitano contro Ternana, Ascoli e Frosinone. Poi lo stop, a causa di un problema accusato proprio contro i ciociari.

A fermare il numero 1 degli emiliani è stato un serio problema ai tendini della coscia sinistra che di fatto l'ha costretto allo stop forzato di tre mesi.

Da quel momento, l'ex portiere della Nazionale ha saltato 12 partite, con la porta parmense difesa in altrettante occasioni da Chichizola e per cinque volte da Corvi.

Alla ripresa del campionato di B - fissata per il 14 gennaio - Buffon è pronto per tornare a disposizione e potrebbe già candidarsi per una maglia da titolare al 'San Nicola' nel big match contro il Bari.

Un appuntamento da non mancare, specialmente da parte di chi - a quasi 45 anni - non ha alcuna intenzione di fermarsi di fronte agli ostacoli. Almeno per un'altra stagione, visto che il suo contratto scadrà nell'estate del 2024, a 46 anni già compiuti.