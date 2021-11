La tragedia familiare, gli scambi, lo Scudetto: Sergio Conceição, il portista con l'Italia nel cuore

Lo chiamavano ‘Twister’. Leader calmo, ha saputo affrontare a testa alta i drammi che la vita gli ha messo davanti in età giovanile trovando la forza - grazie alla fede - di andare avanti e costruirsi un futuro ricco di soddisfazioni dal punto di vista personale e professionale. Quella di Paulo Sergio Merceneiro da Conceição, o semplicemente Sergio Conceição, è stata un’adolescenza tutt’altro che facile per la scomparsa prematura di entrambi i genitori. Mentre rincorreva il suo sogno, il portoghese è riuscito a reagire, trovando nel calcio la via d’uscita e la salvezza grazie a un talento sopraffino che gli ha permesso di diventare uno calciatori lusitani più forti di sempre.

Nato nel 1974 a Ribeira de Frades, un paesino di appena duemila abitanti fuori Coimbra, Conceição ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera al Porto. All’età di 15 anni, Sergio brillava nelle giovanili dell’Academica de Coimbra e sognava di trasferirsi a Nord, a Oporto, per vestire la maglia dei ‘Dragoes’.

Dopo aver convinto il padre, restio a lasciare andare via da casa il figlio (il penultimo di sette), il giovane centrocampista va a firmare il contratto al vecchio 'Estadio Das Antas' in sella alla motocicletta di suo papà, in compagnia proprio di colui che per Sergio è da sempre un modello e un punto di riferimento. Per uno strano scherzo del destino, il giorno dopo suo padre perde la vita in moto in un incidente stradale. Un episodio che segna l'esistenza di Sergio, che poco tempo più tardi, perde anche la mamma, malata da tempo e costretta alla sedia a rotelle, ed è rimasto orfano.

La religione e la famiglia sono sempre stati i pilastri di Sergio Conceição. Dopo la doppia tragedia, il classe 1974 inizia a leggere la Bibbia e seguire con grande attenzione il culto del Cattolicesimo e nel frattempo conosce Liliana, quella che poco più tardi diventa sua moglie e che darà alla luce i loro splendidi cinque figli.

Se il percorso fuori dal rettangolo verde di gioco è caratterizzato da ostacoli da superare con fatica, in campo Sergio detta legge e recita fin da giovane un ruolo da protagonista. Dopo la trafila nelle giovanili del Porto, viene ceduto in prestito per fare esperienza e accumulare minutaggio, con l’obiettivo di rientrare alla base e giocarsi le proprie chance nel suo club del cuore. Viene mandato, così, al Penafiel e al Leça in seconda divisione e infine al Felgueiras, dove esordisce nel massimo campionato portoghese, prima di tornare al Porto – ma questa volta per restarci – nell’estate del 1996 dopo 4 goal e 30 presenze.

A 22 anni, Sergio Conceição ci mette molto poco a prendere in mano le redini della squadra e diventare un leader della formazione lusitana. Nella squadra allenata da Antonio Oliveira, che vince quel campionato, ricopre il ruolo sia di ala sinistra che ala destra. Nell’annata successiva, Sergio è ancor più decisivo con otto goal realizzato nel cammino che porterà il Porto a laurearsi nuovamente campione di Portogallo e a vincere la Coppa di Portogallo in finale contro il Braga. Al termine della stagione, Conceição viene eletto miglior calciatore del campionato lusitano all’età di 24 anni.

Le prestazioni eccellenti e quella personalità che lo spingono ad essere un leader dello spogliatoio nonostante la giovane età convincono la Lazio di Sergio Cragnotti a sborsare 18 miliardi di lire nell’estate 1998 per portarlo nella Capitale. In biancoceleste, il portoghese deve raccogliere un’eredità molto pesante: deve sostituire, infatti, l’ex capitano Fuser, passato al Parma dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia conquistata contro il Milan, con i biancocelesti che tornarono a vincere un titolo dopo 24 anni.

L’impatto con l’ambiente laziale è di quelli indimenticabili. Nella sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, Conceição ha regalato il trofeo ai suoi con un goal realizzato nel terzo minuto di recupero con il definitivo 2-1 dopo la rete di Nedved e il momentaneo pari di Del Piero su calcio di rigore.

Inaugurata con un trionfo, la prima stagione alla Lazio si conclude con cinque goal in 33 presenze e la vittoria della Coppa delle Coppe, conquistata a Birmingham contro il Maiorca con le reti di Nedved e Vieri. Una stagione che, però, lascia l’amaro in bocca con il secondo posto all’ultima giornata e il sogno scudetto sfumato al fotofinish.

“O meu amigo Conceição… O meu amigo Conceição” era il coro cantato dai tifosi della Lazio, sulle note della canzone brasiliana “O meu amico Charlie Brown” di Benito di Paula.

Sergio Conceição e la Lazio ci riprovano l’anno successivo, ma questa volta con esito diverso. Oltre ad aver conquistato la Supercoppa Europea a Montecarlo contro il Manchester United di Sir Alex Ferguson e la Coppa Italia, i biancocelesti vincono il secondo scudetto della loro storia al termine di un duello incredibile con la Juventus, terminato alle 18.04 del 14 maggio con il triplice fischio di Collina a Perugia: i bianconeri perdono al ‘Curi’ e all’Olimpico esplode la festa.

In estate si conclude la prima avventura di Sergio Conceição alla Lazio. Il portoghese venne ceduto al Parma come parziale contropartita – insieme ad Almeyda - nell’operazione che portò Hernan Crespo in biancoceleste. Acquistato per 18 due anni prima, il portoghese venne ceduto per 34 miliardi, quasi il doppio.

Ma la decisione della società viene mal digerita da Conceição:

"Meritavo più rispetto per quello che ho dato a questo club. Non so ancora niente, nessuno mi ha parlato della possibilità di essere venduto".

Nella stessa estate, Conceição si rende protagonista anche con la maglia del Portogallo con una prestazione memorabile: nella terza gara del Gruppo A di Euro 2000, il classe 1974 schianta da solo la Germania con una tripletta. Un match praticamente perfetto e una prova incredibile del lusitano. La squadra di Humberto Coelho si arrenderà solamente dopo i tempi supplementari in semifinale al cospetto della Francia di Lemerre, con il calcio di rigore decisivo procurato dal fallo di mano di Abel Xavier e trasformato da Zinedine Zidane.

A differenza di quanto accaduto al suo arrivo alla Lazio, l'impatto con Parma e la squadra gialloblù non è dei migliori. Ma con il passare dei giorni, Conceição si ambienta al 'Tardini' e conclude la stagione con 7 goal e 4 assist in 36 partite tra tutte le competizioni. Un'annata che i ducali chiudono al quarto posto, alle spalle di Roma, Juve e la sua ex Lazio, e con il secondo posto in Coppa Italia dopo la finale persa per 2-1 contro la Fiorentina.

Tuttavia, la speranza del portoghese di stabilirsi in un luogo e provare a dare continuità viene subito spenta dopo appena un anno di permanenza a Parma. Il club gialloblù lo inserisce, infatti, nella trattativa con l'Inter per arrivare a Sebastian Frey. Il portiere francese deve cedere i gradi di titolare dei nerazzurri a Francesco Toldo, arrivato dalla Fiorentina, e viene scambiato per 10 miliardi di lire più il cartellino proprio di Conceição.

Ma questa volta, la reazione del lusitano è stata completamente diversa:

"Sono molto contento di essere qui a Milano per giocare in un club glorioso come l'Inter. Ho scelto di accettare l'offerta del presidente Moratti perché credo che questo club possa fare ottime cose nella prossima stagione".

"Sono molto motivato, soprattutto perché il club ha mostrato la sua ambizione rifiutando di vendere Vieri. Quando eravamo insieme alla Lazio, io e Christian avevamo ottimi risultati e posso garantire che farò di tutto per replicarli in questa stagione".

Conceição resterà due stagioni all'Inter. Nella prima colleziona un solo goal e 2 assist in 32 presenze tra Serie A, Coppa UEFA e Coppa Italia, con i nerazzurri che migliorano di due posizioni il piazzamento dell'annata precedente e diventano la terza forza del campionato. Nell'annata successiva, la 'Beneamata' di Hector Cuper chiude al secondo posto, alle spalle della Juventus, dopo quel 5 maggio 2002 da psicodramma sportivo per i colori nerazzurri.

Fortemente voluto dal suo ex compagno Roberto Mancini, nell'estate 2003 Sergio Conceição è tornato alla Lazio, ma la seconda parte della storia con i biancocelesti è finita dopo pochi mesi. A causa di un vecchio infortunio mai completamente superato, il portoghese ha giocato appena 7 partite, prima di decidere di comune accordo con il club di separarsi, questa volta definitivamente. Il classe 1974 è tornato in patria e firma un contratto con il Porto fino al termine della stagione.

A Oporto, Conceição ha trovato un giovane José Mourinho, tecnico che stava incantando proprio sulla panchina dei 'Dragoes'. L'ex Lazio, Parma e Inter non è riuscito a conquistare un posto da titolare, ma ha aiutato la squadra dalla panchina in un'annata che si rivela storica con la vittoria del campionato portoghese e della storia Champions League in finale contro il Monaco. In bacheca, il portoghese ha messo anche un'altra Coppa Italia, vinta in quella stagione dai biancocelesti guidati dall'attuale commissario tecnico della Nazionale.

Scaduto il contratto con il Porto, nel 2004 Sergio Conceição decide di accettare la proposta dello Standard Liegi e inizia una nuova avventura. In Belgio, il portoghese sciorina tutta la sua classe e porta a casa al termine della prima annata il premio di miglior calciatore del campionato. Ma nell'annata successiva, il 21 marzo 2006 Conceição perde la testa in campo nella sfida d'andata di Coppa di Belgio contro lo Zulte Waregem e viene squalificato per 3 anni dopo sputato a un avversario e tirato la maglietta in faccia all'arbitro Peter Vervecken.

Scontata il lungo stop, l'ormai 37enne Conceição decide di ripartire dall'Al-Qadisiya. Il portoghese resta in Qatar appena sei mesi, prima di fare ritorno in Europa e firmare un contratto con il PAOK Salonicco. A chiamarlo è l'attuale Ct del Portogallo Fernando Santos, che lo vuole in squadra e gli affida la fascia da capitano. In Grecia, Sergio totalizza 6 goal e 10 assist in 47 presenze, prima di decidere di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo: il 14 novembre 2009 annuncia il suo ritiro e viene nominato direttore sportivo del club ellenico.

Ma Sergio Conceição è un uomo di campo e non sa stare lontano dal rettangolo verde di gioco e ben prestito decide di intraprendere la carriera da allenatore. Inizialmente viene chiamato a ricoprire il ruolo di vice del tecnico D'Onofrio allo Standard Liegi, prima di vincere la prima vera sfida in panchina: salvare l'Olhanense. Un obiettivo che il portoghese porta a termine, prima di guidare la squadra all'ottavo posto nella stagione successiva, il miglior piazzamento dal 1963/1964 ad oggi.

Poi la parentesi all'Academica, prima della chiamata del Braga, con cui raggiunge la finale di Coppa di Portogallo nella stagione 2014/2015 ma perde contro lo Sporting Lisbona. Lascerà il Braga per accettare la chiamata del Vitoria Guimaraes, con cui conquista il decimo posto.

A dicembre 2016 arriva la prima opportunità all'estero: è il Nantes che lo vuole in Ligue 1. Conceição accetta la nuova sfida e chiude al settimo posto, sfiorando al qualificazione in Europa. L'esperienza in Francia serve a convincere il Porto a puntare su di lui: Sergio, 'portista' da sempre, non ci pensa due volte e accetta la proposta.

Sérgio Conceição é o novo treinador do FC Porto.

Bem-vindo!

Conferência de imprensa Live 17h#FCPorto #BemVindoSergio pic.twitter.com/7tAIyAv7Nv — FC Porto (@FCPorto) June 8, 2017

"Non sono venuto qui per imparare, sono venuto per insegnare. Sono l'allenatore del Futebol Clube do Porto".

Conceição non si nasconde e appena tornato mostra tutta la sua personalità e la voglia di far bene. Nelle precedenti quattro stagioni alla guida dei 'Dragoes', Conceição ha conquistato due titoli e due secondi posti, oltre a una Coppa e due Supercoppe di Portogallo.

Tra le immagini più belle di Conceição di questa splendida avventura sulla panchina del club del suo cuore c'è senza dubbio la gara d'esordio di suo figlio, Francisco detto 'Chico', il 13 febbraio 2021. Entrato al 77' del derby casalingo contro il Boavista, sul risultato di 1-2, il figlio di Sergio ha conquistato un rigore (poi fallito da Sergio Oliveira all'86') e ha propiziato il goal del possibile 3-2 con un tiro piazzato su cui c’è stata la respinta del portiere e la ribattuta di Evanilson, poi annullato dal VAR per fallo di mano. E proprio in quel frangente è arrivato un meraviglioso abbraccio tra padre e figlio, in cui i due hanno incrociato gli sguardi con gli occhi ludici.

Il 5 giugno scorso, Sergio Conceição e il Porto hanno rinnovato il loro rapporto fino al 30 giugno 2024, nel segno di una continuità che le parti vogliono portare avanti e di un rapporto che soddisfa tutti. La carriera di Sergio Conceição prosegue all'Estádio do Dragão, in quello che per lui è da sempre molto più di un club. E chissà che in futuro non possa esserci un'avventura in Italia, quella che è diventata nel corso degli anni la seconda casa di ‘Twister’…