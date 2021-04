La teoria di Bale: "Gli alieni esistono al 100%, ci sono anche dei video"

Gareth Bale nel corso di una particolare intervista al canale YouTube del Tottenham: "Gli alieni esistono al 100%".

Dopo aver lasciato il Real Madrid in prestito Gareth Bale ha provato a cercare fortuna nel 'suo' vecchio Tottenham quest'anno. Per il gallese però fino ad ora non è stata una stagione esaltante e costante: 5 goal e 2 assist in Premier League.

E in questi giorni Gareth Bale ha però lo stesso fatto parlare un po' di sé, ma non per questioni strettamente calcistiche. Nel corso di una particolare intervista al canale YouTube del Tottenham, rispondendo ad alcune domande con il compagno di squadra Joe Rodon, annuncia di credere con estrema certezza agli alieni.

"Non ho dubbi. Gli alieni esistono al 100%. So che ci sono molte teorie complottistiche, ma ci sono video che ha pubblicato direttamente il Governo degli Stati Uniti, non sono fake".

Rodon, invece, si mostra più pessimista ma Bale non ne vuole sapere, con tanto di smorfie mentre parla il compagno di squadra. Non toccate gli alieni a Gareth...