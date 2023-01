La super stagione del Braga, il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League

La formazione portoghese sta disputando una stagione di altissimo profilo in patria, dove è seconda a -4 dal Benfica: sfiderà i viola in Conference.

Il prossimo 16 febbraio, per la Fiorentina sarà di nuovo tempo di Conference League. I viola infatti scenderanno in campo per la gara d'andata degli spareggi da disputare sul campo dei portoghesi del Braga.

Un avversario decisamente scomodo - 'retrocesso' dal tabellone di Europa League - e protagonista in patria di una stagione di altissimo livello. Il club guidato da Artur Jorge - alla prima stagione da tecnico a tempo pieno - è secondo in Primeira Liga e rappresenta, ad oggi, l'antagonista più quotato della capolista Benfica.

Numeri importanti quelli della formazione biancorossa al giro di boa del massimo torneo lusitano. Il Braga viaggia a quattro lunghezze di distanza dalla vetta, ma nello scontro diretto risalente allo scorso 30 dicembre i 'Braguistas' hanno lanciato un vero e proprio segnale al campionato piegando la formazione di Schmidt con un secco 3-0.

I 40 punti conquistati - otto in più dell'anno scorso - nel lato 'A' del campionato rappresentano il miglior risultato di sempre conseguito dal club in un singolo girone d'andata, nonché la miglior partenza degli ultimi 12 anni.

13 vittorie su 17 partite, per un computo totale di 39 goal fatti (terzo attacco del torneo) e soltanto 13 incassati, ovvero la terza difesa meno perforata del campionato, capace di infilare qualcosa come 10 clean sheet.

Morale della favola, tra i confini nazionali il Braga vive un momento di forma strepitoso, perfettamente illustrato dalle 10 vittorie conquistate nelle ultime 11 partite, compresa la Taça da Liga. Numeri che vanno inevitabilmente a ritoccare verso l'alto una percentuale che ha visto i ragazzi di Jorge vincere il 73% delle partite disputate sino a questo punto della stagione.

Grande merito di questo impressionante ruolino di marcia va proprio indirizzato al tecnico portoghese - bandiera del club con 240 presenze da calciatore dal 1992 al 2004 - che sta vivendo la prima esperienza 'full time' tra i professionisti dopo aver guidato solamente a livello giovanile e lo stesso Braga, per sole cinque, partite nell'estate del 2020 in seguito alla ripresa dei campionati post pandemia.

Tra gli uomini copertina c'è ovviamente Vitinha, il miglior realizzatore stagionale con 13 goal all'attivo. Oltre all'attaccante portoghese, spicca l'annata da urlo di Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Se in campionato i lusitani stanno viaggiando a gonfie vele, i relativi percorsi in coppa hanno sin qui riservato più bocconi amari che gioie: in coppa Nazionale, l'avventura si è chiusa ai quarti di finale con il pesantissimo ko per 5-0 patito contro lo Sporting, mentre in Europa League è arrivato un terzo posto nel girone alle spalle di Union Berlino e Union Saint-Gilloise.

Un piazzamento che ha fatto scivolare il Braga in Conference, dove ad attenderlo ci sarà subito un avversario di caratura come la Fiorentina. Un doppio faccia a faccia nell'arco di sette giorni che metterà in palio il pass per la 'top eight' del torneo.

Vincenzo Italiano e i suoi sono avvisati: con questo Braga non si scherza affatto.