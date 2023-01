La Stampa - Nervosismo al Torino, nuove tensioni tra Juric e Vagnati

Nuovo scontro tra il direttore sportivo e l'allenatore granata per divergenze sul mercato. Al centro della discussione il futuro di Ilic e Lukic.

Quello tra Ivan Juric e Davide Vagnati al Torino sembra destinato a essere un rapporto turbolento e che periodicamente sfocia in qualche litigio.

Come riferisce La Stampa, dopo la gara pareggiata a Empoli il tecnico granata era palesemente nervoso al punto da non presentarsi a colloquio con la stampa in conferenza.

Juric è stato però visto litigare in maniera piuttosto accesa con il proprio direttore sportivo per quel che riguarda il calciomercato.

Al centro della discussione c'è l'acquisto di Ilic dal Verona, al quale seguirà con molta probabilità la cessione di Lukic al Fulham.

Per Juric, il centrocampista del Verona dovrebbe essere un innesto alternativo a Lukic e non il suo sostituto. Il suo trasferimento in Premier League sembra però sempre più vicino. Una decisone che non lascia contento l'allenatore.

Non è la prima volta che i due si scontrano. In estate era circolato sui social un video dal ritiro del Torino nel quale l'allenatore e il dirigente granata venivano ripresi durante una lite dai toni piuttosto coloriti.