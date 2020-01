La Stampa: asse Juve-Roma, Bernardeschi nel mirino giallorosso

L'asse tra Roma e Juventus potrebbe infuocarsi di nuovo. Zaniolo e Pellegrini piacciono ai bianconeri, Bernardeschi ai giallorossi.

Nella giornata di domenica saranno rivali in campo, ma e in sede di calciomercato hanno dimostrato di avere ottimi rapporti, che nella scorsa estate hanno portato alle trattative di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola.

La Roma aveva anche portato avanti, e di parecchio, i discorsi per Gonzalo Higuain e Daniele Rugani, prima che gli affari saltassero soprattutto per la volontà dei calciatori. Insomma, l'asse è caldo e come riportato da 'La Stampa', potrebbe arricchirsi di nuovi nomi ben presto.

Secondo il quotidiano, infatti, la Roma ha messo i suoi occhi su Federico Bernardeschi, che alla Juventus sta perdendo posto nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Alla Roma invece gli estimatori dell'ex non mancano.

Alla Juventus, invece, piacciono, e non è una novità, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. I due giocatori fanno gola a Paratici ma le trattative con la Roma non saranno certo facili, visto che sono due simboli dei giallorossi, che non vorrebbero privarsene.

Pellegrini sta discutendo il rinnovo contrattuale con la Roma, con l'annullamento anche della clausola rescissoria in essere di 30 milioni. Tentare l'assalto al gioiello giallorosso sarà ancora più difficile.

Paratici invece non ha dimenticato Nicolò Zaniolo nel corso dell'ultimo anno, dopo aver scritto nel famoso pizzino ritrovato in un ristorante il suo nome. Ma dopo aver comprato Dejan Kulusevski dall' per 44 milioni, in un ruolo simile, l'interesse per Zaniolo si è raffreddato.