La SPAL cerca rinforzi: non solo Matri, idea Giuseppe Rossi

Svincolato e libero da un anno e mezzo, Giuseppe Rossi potrebbe tornare in Serie A, contattato dalla SPAL. Nella lista anche Matri.

Dopo la batosta presa dalla nell'ultima giornata di , con il calciomercato chiuso, la ha capito di dover compiere un ulteriore mossa per cercare in tutti i modi la salvezza. Per questo, secondo 'Tuttosport', andrà a pescare con ogni probabilità un rinforzo dal mercato degli svincolati.

Il nome che gira da un paio di giorni intorno alla SPAL è quello di Alessandro Matri, che si è svincolato dal proprio per cercare in piena autonomia la prossima destinazione. Per Matri qualche abboccamento c'è stato anche con il , dopo l'infortunio di Inglese.

Ma il nome nuovo per la SPAL, a sorpresa, è quello di Giuseppe Rossi. L'attaccante italiano è svincolato da circa un anno e mezzo, quando è finita la sua avventura con il nel 2018.

Giuseppe Rossi ha appena compiuto 33 anni e sarebbe una scommessa pura per la SPAL, visti i soliti problemi fisici del giocatore. Ma usato con "parsimonia" potrebbe comunque essere un elemento prezioso per Leonardo Semplici.