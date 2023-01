La Sampdoria prende Lammers: l'olandese arriva in prestito

Fatta per il passaggio dell'attaccante di proprietà dell'Empoli in blucerchiato. Rientra nell'affare che riporta Caputo al Castellani.

La Sampdoria mette a segno un colpo in entrata. Dall'Empoli arriva in prestito Sam Lammers, attaccante olandese classe 1997.

A comunicarlo è lo stesso club blucerchiato sui propri profili social, dove viene dato il benvenuto al centravanti.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Empoli F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers".

L'olandese ha mosso i primi passi in carriera nelle giovanili del PSV, esordendo nella squadra maggiore nel 2016.

Nel 2020 il trasferimento all'Atalanta, dove non è riuscito a imporsi. Da Bergamo, l'attaccante è poi passato in prestito all'Eintracht Francoforte vincendo l'Europa League nel 2022 prima di fare ritorno in Italia.

L'arrivo di Lammers in blucerchiato è legato al ritorno di Ciccio Caputo all'Empoli dopo l'esperienza biennale tra il 2017 e il 2019.