La Sampdoria cede Trimboli: il centrocampista passa al Ferencvaros

Il centrocampista passa al club ungherese. I blucerchiati ora puntano ad un rinforzo in difesa da consegnare a Stankovic: piace Oikonomou.

I piani della Sampdoria di complicano ulteriormente. Nel corso del mercato di gennaio i blucerchiati hanno acquistato Koray Gunter dal Verona, ma il centrale turco ha riportato un infortunio che lo terrà ko per diverso tempo.

Per questo motivo, malgrado la finestra di mercato sia chiusa ufficialmente in Italia, la squadra di Stankovic continua a operare in entrata e in uscita.

La Sampdoria ha ceduto il centrocampista Simone Trimboli al Ferencvaors in prestito con opzione di riscatto. Il centrocampista classe 2002 è in viaggio in queste ore per raggiungere l'Ungheria.

In entrata si monitora invece il nome di Marios Oikonomou, centrale difensivo svincolato e con un passato in Serie A con la maglia del Bologna.

La situazione di classifica della Samp è complicatissima. I blucerchiati sono penultimi con solo 10 punti raccolti dopo 21 partite giocate.