La Roma vende: Kluivert apre al Nizza, Olsen vicino al Lille

Dopo la cessione di Pau Lopez e Under all'OM, Kluivert e Olsen sono prossimi allo sbarco in Ligue 1: l'olandese apre al Nizza, Olsen dice sì al Lille.

La Roma prosegue nella propria operazione di sfoltimento rosa, perfezionando la cessione di alcuni elementi ritenuti fuori dal nuovo progetto giallorosso targato Josè Mourinho.

Dopo la doppia operazione in uscita che ha portato Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia, altri due calciatori giallorossi si avvicinano a passo spedito verso la Ligue 1.

Justin Kluivert, reduce da una stagione decisamente altalenante, ha aperto un sensibile spiraglio al suo trasferimento in Francia alla corte del Nizza, mentre Robin Olsen ha di fatto raggiunto un accordo di massima con il Lille per ereditare la porta liberata da Mike Maignan, fresco di trasferimento al Milan.

L'attaccante olandese, prodotto del vivaio dell' Ajax, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Lipsia dove ha messo insieme appena quattro goal in 27 apparizioni. Lo stesso numero di reti realizzate in due anni di Roma. La maglia della formazione nizzarda potrebbe rappresentare per il figlio d'arte un'importante occasione di riscatto.

Proprio come quello del quale va in cerca il portiere svedese protagonista di due annate decisamente anonime: prima la parentesi di Cagliari come vice Cragno, poi l'esperienza all' Everton vissuta anche in questo caso da comprimario alle spalle dell'inamovibile Pickford.