La Roma spinge su Kean: 'assist' da Zaniolo e Raiola

Un prestito iniziale e poi una cifra intorno ai 20 milioni: questo il piano giallorosso per assicurarsi il classe 2000, che può lasciare l'Everton.

Dopo un solo anno in , per la verità senza riuscire ad avere enorme successo, Moise Kean potrebbe già tornare in . La è sempre più forte sulle sue tracce e, secondo il 'Corriere dello Sport', conta su due assist importanti.

Il primo potrebbe essere quello di Mino Raiola, procuratore dell'attaccante dell', che a Trigoria ha già diversi elementi come Mkhitaryan e Kluivert e altri assistiti che piacciono a Petrachi. Kean potrebbe essere inserito in questi discorsi.

Visto l'anno difficile che il classe 2000 sta vivendo a Goodison Park, la possibilità di dire addio alla Premier può diventare concreta, anche alla luce del solo goal segnato, numeri che non soddisfano Ancelotti. Al quale, tra l'altro, sembra piacere molto Cengiz Under. Intrecci di mercato.

Altre squadre

Il secondo uomo-assist sarebbe uno che gli assist li fa anche in campo, ovvero Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 è grande amico di Kean, con cui ha condiviso diverse avventure nelle giovanili azzurre. Compresa quella fallimentare allo scorso Europeo Under 21.

Già a gennaio i due avrebbero parlato della Roma e in questi giorni di quarantena hanno continuato a sentirsi. I giallorossi starebbero seguendo Kean da tempo e sarebbero pronti a proporre un prestito di un anno per poi acquistare il giocatore su una cifra superiore ai 20 milioni di euro.