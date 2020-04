La Roma riflette su Dzeko: futuro giallorosso in bilico

Il bosniaco è il giocatore più pagato della rosa: i giallorossi potrebbero chiedergli un sacrificio, oppure decidere per una cessione.

La difficile situazione in cui versa il mondo intero si riflette in tutti gli aspetti, calcio compreso. Si prospetta il mercato più povero degli ultimi anni, a causa delle difficoltà economiche in cui i club sono caduti. Non fa eccezione la , la quale starebbe facendo delle riflessioni su Edin Dzeko.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i giallorossi potrebbero dover chiedere al proprio capitano un sacrificio in termini economici. Il bosniaco è il più pagato della squadra e, tra crisi e bilancio in rosso, il suo stipendio rischia di non essere più sostenibile, specialmente in caso di mancata qualificazione alla .

Dzeko con i bonus potrebbe arrivare a guadagnare fino a 7 milioni netti e ha un contratto fino al 2022. Le ipotesi sarebbero tre: tagliare lo stipendio del 15%, spalmarlo per un altro anno prolungando il contratto fino al 2023 oppure concedergli una buonuscita e dirsi addio. Ipotesi, quest’ultima, comunque molto improbabile.

Sullo sfondo rimane anche la cessione, quella che secondo il ‘Corriere dello Sport’ il CEO Guido Fienga avrebbe suggerito a Petrachi qualora ce ne fosse la possibilità. Il cartellino però costerà caro per chiunque sarà interessato. L’ ci potrebbe ripensare qualora dovesse saltare Giroud.

I giallorossi per l’eventuale sostituzione in caso di addio potrebbero puntare su un profilo giovane. In questo senso i nomi sono quelli di Moise Kean e Dusan Vlahovic, entrambi classe 2000 con un grande futuro davanti. Tutto però dipenderà da Dzeko, che rimane il pupillo di Fonseca. E il capitano giallorosso.