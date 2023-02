La Roma riabbraccia Wijnaldum: è stato convocato per la gara col Lecce

Il centrocampista olandese torna a disposizione del tecnico romanista dopo uno stop forzato di oltre 5 mesi. Karsdorp prossimo al reintegro in rosa.

Buone notizie in casa Roma alla vigilia della trasferta del 'Via del Mare' dove i giallorossi affronteranno il Lecce nell'anticipo del 22° turno del campionato di Serie A.

José Mourinho può sorridere perché Georginio Wijnaldum torna definitivamente a disposizione del tecnico lusitano che non ha esitato a inserirlo nell'elenco dei calciatori partiti alla volta del Salento.

Il peggio è ormai alle spalle per il centrocampista olandese, ai box da ormai cinque mesi a causa della frattura della tibia destra, rimediata durante una sessione di allenamento.

Una defezione pesantissima che ha privato lo scacchiere capitolino di uno dei colpi di maggior spessore della campagna estiva romanista.

Un'attesa interminabile per il classe 1990, costretto suo malgrado a saltare anche i Mondiali in Qatar con l'Olanda. Un dispiacere enorme, ma ormai archiviato e pronto a lasciare spazio alla prospettiva di un rientro in campo che ormai pare vicinissima.

"I primi minuti in campo si stanno avvicinando".

L'ultimo post Instagram di 'Gini' evidenzia il grande entusiasmo dell'ex centrocampista del PSG, voglioso di tornare protagonista in questa seconda parte di stagione all'ombra del Colosseo.

E per rimanere in tema di grandi ritorni, sta assumendo connotati sempre più concreti lo scenario che vedrà il reintegro in rosa dell'altro olandese Rick Karsdorp, fuori dai giochi da novembre quando Mourinho lo accusò di comportamento poco professionale al termine di Sassuolo-Roma.

Il laterale destro non prenderà parte alla trasferta di Lecce - come riferito dal 'Corriere dello Sport' - ma ormai è da considerare un calciatore a tutti gli effetti nuovamente a disposizione del suo allenatore.