La Roma punta Koopmeiners: è la prima richiesta di Mourinho

I giallorossi alla caccia di rinforzi per il centrocampo per la nuova stagione: obiettivo il capitano dell'AZ Alkmaar, classe 1998.

Terminata l’era Fonseca con il pari contro lo Spezia e la qualificazione alla Conference League, la Roma lavora già in vista dell’anno prossimo, con Tiago Pinto che ha già iniziato ad allestire la squadra per José Mourinho, in arrivo nella Capitale per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘RomaPress’, la prima richiesta dello Special One sarebbe a centrocampo. In particolare il nome desiderato dal tecnico sarebbe quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998.

Il capitano dell’AZ Alkmaar è reduce da una stagione da 15 goal in Eredivisie e un’ottima Europa League. È stato anche convocato da de Boer per gli Europei da disputare con la nazionale maggiore. Fa anche parte dell’Under 21.

Già un mese fa Koopmeiners aveva ammesso pubblicamente l’interesse del club giallorosso. Nelle prossime ore i contatti con il suo agente Bart Baving potrebbero intensificarsi, servirà ancora tempo per arrivare a una chiusura.

L’insistenza di Mourinho potrebbe spingere il club verso l’accelerata decisiva per regalare al portoghese il primo rinforzo per la nuova stagione.